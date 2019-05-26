Antalya'da balıkçı teknesi alabora oldu, 3 kişi kurtarıldı
3 saat önce
Antalya'da alabora olan 4 metrelik balıkçı teknesindeki 3 kişi, bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:38 Kaynak: İHA
'da alabora olan 4 metrelik balıkçı teknesindeki 3 kişi, bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Sahil güvenlik botuna alınan şahıslar, hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kundu Turizm Merkezi'nde Aksu
Çayı'nın 2 mil açığında, içerisinde amatör balıkçıların bulunduğu 4 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Teknenin batmasıyla birlikte denize düşen 3 kişi, bölgede balık avlayan diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Teknelere alınan kazazedeler, ihbarla bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak Antalya Limanı'na getirdi.
Limanda sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
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