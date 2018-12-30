Antalya'da Balıkçı Teknesinin Alabora Olması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Nurettin Özaydın için çalıştığı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Nurettin Özaydın için çalıştığı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.



Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren polis memuru Nurettin Özaydın'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Morgu'ndan alınarak görev yaptığı Manavgat Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının önündeki tören alınan getirildi.



Törene, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol, İlçe Müftüsü Mustafa Atilla ve mesai arkadaşları katıldı.



Polis memurunun eşi Nurten Özaydın, oğlu Umut Özaydın ve yakınları törende güçlükle ayakta durdu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından, Özaydın'ın cenazesi, memleketi Kütahya'ya uğurlandı. Özaydın'ın yarın Kütahya'da defnedileceği bildirildi.



Manavgat Emniyet Müdürlüğünde görevli 45 yaşındaki polis Nurettin Özaydın, arkadaşı Mustafa Yatağan ile 4 metrelik fiber tekneyle dün Manavgat Irmağı'ndan denize açılarak balık avına çıkmış, Boğaz mevkisinde kıyıya 300 metre mesafede tekne alabora olmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından baygın halde sudan çıkarılan Yatağan ve Özaydın ambulansla hastaneye kaldırılmış, ancak polis memuru Özaydın müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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