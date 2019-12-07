Antalya'da balıkçı tezgahında sergilenen balon balıklarına el konuldu

Antalya'da balıkçı tezgahında sergilenen zehirli bir tür olan balon balıklarına el konuldu.

Döşemealtı ilçesindeki bir pazar yerindeki balık tezgahında zehirli bir tür olan balon balıkları olduğunu fark eden bir kişi, balıkların fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımı ihbar kabul eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince tezgahtaki 13 balon balığına el konuldu. Balıklar, ekipler tarafından imha edildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sosyal medya hesabından Bahçeyaka Mahallesi'ndeki pazar yerindeki balıkçı esnafının bulunduğu bir tezgahtaki balon balıklarına el konulduğunu, tezgahtarın ifadesinin alındığını bildirdi.

Öte yandan esnafın balon balıklarını satmadığını, tezgahı süslemesi için bıraktığını söylediği iddia edildi.