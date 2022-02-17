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Antalya'da balıkçıların dev köpek balığı şaşkınlığı - Son Dakika

Antalya'da balıkçıların dev köpek balığı şaşkınlığı

17.02.2022 11:37
Antalya'da balıkçıların dev köpek balığı şaşkınlığı

Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıkan balıkçılardan birinin oltasına yaklaşık 3 metre uzunluğunda kum köpek balığı takıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıkan balıkçılardan birinin oltasına yaklaşık 3 metre uzunluğunda kum köpek balığı takıldı. Oltayı çekmekte zorlanan balıkçı, "Bu ne ya" diyerek şaşkınlığını dile getirirken, yanındaki arkadaşının, "Bize saldırmasın" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da bir grup balıkçı, dün sabah saatlerinde Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıktı. Balıkçılardan birinin oltasına yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 100 kiloya yakın köpek balığı takıldı. Oltayı çekmekte zorlanan balıkçı, "Bu ne ya" diyerek şaşkınlığını dile getirirken, yanındaki arkadaşları da o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Oltayı çekmekte zorlanan balıkçı, "50 kiloyu geçtik. Ne 50'si 100 kilo. En az 100 kilo. Kuzu olur bu" dedi. Oltaya takılanın köpek balığı olduğunu gören arkadaşları ise "Allah'ım bu ne ya" derken arkadaşlarının, "Bize saldırmasın" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpek balığı oltayı koparıp denizde kayboldu. Antalyalı balıkçılar o anları sosyal medyada paylaştı.

"SAYILARI AZALIYOR"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz kuşağında köpek balığı türlerinin hızla yok olduğuna dikkat çekti.

Bu balıkların aşırı av baskısı yanında, birde az yavru vermesi nedeniyle nesillerinin tehlike altında olduğunun altını çizen Gökoğlu, "Yavru sayıları da azdır. Büyük olan yavruları da her türlü av aracında yakalanabiliyor. Akdeniz'de hızla azalan türler içinde yer alıyor köpek balıkları" diye konuştu.

"KORKMAYA GEREK YOK"

Köpek balıklarının Akdeniz kıyılarında yaşadığını belirten Gökoğlu, "Buraları onların yaşam alanları. Daha önce de yakalanıyorlardı. Ama gündeme gelmiyordu. Cep telefonları kameraları aracılığıyla son dönemde görüntülenen köpek balıkları sosyal mecralarda paylaşılıyor. Bu nedenle sanki bir artış varmış gibi bir yansıma ortaya çıkıyor. Bu yanlış, doğru değil. Eskiye nazaran köpek balıklarının popülasyonunda hızlı bir düşüş var. Kıyılarımız için korkmaya gerek yok. Hiçbir köpek balığı vakası yok olumsuz yönde" dedi.

"ZARARSIZ TÜRDÜR"

Görüntülerdeki köpek balığının carcharhinus plumbeus cinsi (kum köpekbalığı) olduğunu dile getiren Mehmet Gökoğlu, "Zararsızdır. Zaman zaman balıkçıların oltalarında yakalanır. Köpek balıkları yakalandıkları zaman hızla suya bırakılmalıdır. Bırakırsak yaşama şansları yüksektir. Gelecek yıllar için nesillerini de korumuş oluruz" diye konuştu.

(İsa Akar-Gazi Taş-Ertuğrul Gün/İHA)

Antalya'da balıkçıların dev köpek balığı şaşkınlığı

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Antalya, Akdeniz, Kemer, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da balıkçıların dev köpek balığı şaşkınlığı - Son Dakika


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