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Antalya'da balıkçının oltasına 130 kiloluk orkinos takıldı - Son Dakika

Antalya'da balıkçının oltasına 130 kiloluk orkinos takıldı

23.06.2021 20:44

-Antalya'da balıkçının oltasına 130 kiloluk orkinos takıldı Tekneye çıkardığı balığın yanına yatıp avın keyfini çıkardı Antalya'da profesyonel balıkçı Yusuf Kara'nın oltasına, 130 kiloluk orkinos takıldı.

- Antalya'da balıkçının oltasına 130 kiloluk orkinos takıldı

Tekneye çıkardığı balığın yanına yatıp avın keyfini çıkardı

ANTALYA - Antalya'da profesyonel balıkçı Yusuf Kara'nın oltasına, 130 kiloluk orkinos takıldı. 3.5 saatlik uğraşının ardından balığı su yüzüne çıkarmayı başaran balıkçının tekneye çıkardığı balığın yanına yatması renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya Balıkçı Barınağı'nda teknesi bulunan balıkçı Yusuf Kara(Kaptankara), büyük balık yakalamak için denize açıldı. Büyük Çaltıcak'ın açıklarına giden Kara'nın oltasına mavi yüzgeçli orkinos balığı takıldı. 80 metre derinlikte oltaya takılan balık Kara'nın teknesini bir süre sürükledi. Yusuf Kara, 3.5 saatlik uğraşının ardından balığı su yüzüne çıkarmayı başardı. Kara'nın tekneye çıkardığı balığın yanına yatması renkli görüntüler oluşturdu.

"Denemeleri sonuç verdi"

11 yıllık balıkçılık yapan Yusuf Kara, ilk kez bu kadar büyüklükte bir balık yakaladığını kaydetti. Balıkçı ağabeylerinden yakaladığı balığın hep denizde görüldüğünü ama yakalayanın olmadığını duyduğunu dile getiren Kara," Bende bu balığı açıldığım zaman görüyordum ama malzemem olmadığı için yakalayamıyordum. Balığın geldiği zamanları takip etmeye başladım. Orkinos, bir iki hafta geliyor, daha sonra buralardan çıkıp gidiyordu. Takımlarımı ayarladım. 2-3 defa deneme yaptım. 4'üncü denememde yakaladım. Çok güzel oldu" diye konuştu.

"Hem korku hem heyecan"

Balığı çekerken çok zorlandığını anlatan Kara," Yarım saate çıkarırdım sudan diye düşünüyordum. Bayağı bir zorlandım. Açığa sürüklendiğim zaman korku yaşadım. Hem korku hem heyecanı bir arada yaşadım" dedi.

Balığın yakalanma anları ve sudan çıkarılmış hali cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Antalya'da balıkçının oltasına 130 kiloluk orkinos takıldı
Antalya'da balıkçının oltasına 130 kiloluk orkinos takıldı
Antalya'da balıkçının oltasına 130 kiloluk orkinos takıldı
Antalya'da balıkçının oltasına 130 kiloluk orkinos takıldı

Yusuf Kara, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da balıkçının oltasına 130 kiloluk orkinos takıldı - Son Dakika


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