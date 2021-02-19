Antalya'da balıkçının oltasına 85 kiloluk orkinos takıldı - Son Dakika

Antalya'da balıkçının oltasına 85 kiloluk orkinos takıldı

19.02.2021 11:26
Antalya'da balıkçının oltasına 85 kiloluk orkinos takıldı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir amatör balıkçının oltasına 1 metre 73 santimetre boyunda, 85 kilogramlık orkinos balığı takıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir amatör balıkçının oltasına 1 metre 73 santimetre boyunda, 85 kilogramlık orkinos balığı takıldı.

Alanya Marina'dan sabah saatlerinde tekne ile balık avına çıkan amatör balıkçı Hilmi Erkuş 18 kilometre açığa geldiği sırada oltasına, 1 metre 73 santim boyunda, 85 kilo ağırlığında orkinos balığı takıldı. Yaklaşık 2 saatlik uğraşın ardından Erkuş arkadaşıyla beraber dev balığı güçlükle tekne taşıyabildi. Kıyaya taşınan balık av malzemesinin dükkanın önünde sergilendi. Balığı görenler önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Rekor kırdım"

Son yıllarda avladığı en büyük balık olduğunu aktaran Erkuş, kendi rekorunu da kırdığını söyledi. Erkuş, "Sabah saatlerinde her zamanki gibi arkadaşımla beraber balık avına çıktık. Bir süre bekledikten sonra otlaya orkinos takıldı. Balık büyük olduğu için bizi baya uğraştırdı. Yaklaşık 2 saat süren uğraşın ardından ancak balığı tekne alabildik. Bu balıkla beraber kendi rekorumu da kırdım. Karaya çıkardığımız balığı bir süre sergiledik. Gören önce çok şaşırıyor ardından hatıra fotoğrafı çektiriyor" dedi. - ANTALYA

Antalya'da balıkçının oltasına 85 kiloluk orkinos takıldı
Antalya'da balıkçının oltasına 85 kiloluk orkinos takıldı
Antalya'da balıkçının oltasına 85 kiloluk orkinos takıldı

Antalya, Marina, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da balıkçının oltasına 85 kiloluk orkinos takıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar, 6,97'den işlem görüyor Fenerbahçeli yıldız Perotti'nin babası oğlunun sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı Aç kalan sokak köpekleri 280 damızlık kazı telef etti 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaradaki "Vurun" talimatı Murat Karayılan'dan gelmiş Antalya'nın konuştuğu cinayette yeni detaylar: Karısını uykusunda öldürmüş Cezaevindeki genç, "sperm kaçırma" yöntemiyle hapishanede baba oldu 'Azim' Mars'a indi, canlı yayını 1.5 milyon kişi takip etti! Geçmiş yaşam izlerini araştıracak
13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisine cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı 13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisine cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı         
11:12
Süleyman Soylu, Gara şehitleri için söylenen Süleyman Soylu, Gara şehitleri için söylenen "misafir" yalanını çürüttü: Doğrudan işkence yaptılar         
10:54
Gara operasyonu bardağı taşırdı! AK Partili Çelik'ten kanal kanal gezen uzmanlara çok sert uyarı Gara operasyonu bardağı taşırdı! AK Partili Çelik'ten kanal kanal gezen uzmanlara çok sert uyarı         
10:22
Rekor bedelle Galatasaray'dan, Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı henüz forma şansı bulamadı Rekor bedelle Galatasaray'dan, Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı henüz forma şansı bulamadı         
10:14
Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:02
En fazla vaka görülen 4. il olan Giresun'da yeni tedbirler devreye girdi: Cenaze anonsları bile yapılmayacak En fazla vaka görülen 4. il olan Giresun'da yeni tedbirler devreye girdi: Cenaze anonsları bile yapılmayacak         
09:28
Tapulu arsasından geçen yolu kapattı, kalp krizi geçiren hastaya ambulans ulaşamadı Tapulu arsasından geçen yolu kapattı, kalp krizi geçiren hastaya ambulans ulaşamadı         
09:01
Hareketli gece! Müşteriyi rahatsız eden koku, taksicinin uyuşturucu düzeneğini ele verdi Hareketli gece! Müşteriyi rahatsız eden koku, taksicinin uyuşturucu düzeneğini ele verdi         
06:03
Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti         
23:56
İbo Show'un 14. bölüm konukları belli oldu! İmparator'un yeni imajı programın önüne geçti İbo Show'un 14. bölüm konukları belli oldu! İmparator'un yeni imajı programın önüne geçti         
23:21
Lüks otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı, 5 kişi yanarak can verdi Lüks otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı, 5 kişi yanarak can verdi         
21:03
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük         
18:47
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı         
17:31
Kanıyla yere kendisini kimin vurduğunu yazan kadının kocasından pes dedirten sözler: İsteyerek olmadı Kanıyla yere kendisini kimin vurduğunu yazan kadının kocasından pes dedirten sözler: İsteyerek olmadı         
17:23
"Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı         
15:06
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı         
14:24
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2021 11:30:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da balıkçının oltasına 85 kiloluk orkinos takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei