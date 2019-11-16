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Antalya'da balinanın kurtarılma anı kameraya yansıdı
6 saat önce
Antalya'nın Finike ilçesinde, gözüne batan kanca nedeniyle kıyıya vuran balinanın kurtarılma anı kamerayla kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:06 Kaynak: AA
Antalya'nın Finike ilçesinde, gözüne batan kanca nedeniyle kıyıya vuran balinanın kurtarılma anı kamerayla kaydedildi.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı ekipler ve Finike İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin veteriner desteğiyle Hasyurt sahilinde kıyıya vuran balinayı kurtardığı anlar, kamerayla görüntülendi.
Görüntülerde, 6 kişinin güçlükle yönünü değiştirdiği balinanın gözündeki kanca çıkarıldıktan sonra denize bırakılması yer alıyor.
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