Balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı

06.06.2022 11:35

İtfaiye ekipleri ve itfaiye aracı İtfaiye ekibinin balkona girmesi Polislerin eşliğinde evinden çıkan kadın Polisin, kadını sakinleştirerek ikna etmesini Sağlık sorunları olduğu düşünülen kadının ambulansa bindirilmesi ANTALYA - Muratpaşa ilçesinde ateş yaktığı balkondan eşyalarını yola atan...

İtfaiye ekipleri ve itfaiye aracı

İtfaiye ekibinin balkona girmesi

Polislerin eşliğinde evinden çıkan kadın

Polisin, kadını sakinleştirerek ikna etmesini

Sağlık sorunları olduğu düşünülen kadının ambulansa bindirilmesi

ANTALYA - Muratpaşa ilçesinde ateş yaktığı balkondan eşyalarını yola atan kadın, polis ekibince ikna edildikten sonra hastaneye götürüldü.

Konyaaltı Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonunda ateş yakan M.A'nın, eşyalarını aşağıya attığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan polis ekibi, itfaiye merdiveniyle balkona çıktı. Polisin, kadını sakinleştirerek ikna etmesinin ardından balondaki ateş itfaiye ekibince söndürüldü.

Polislerin eşliğinde evinden çıkan kadın, gazetecilere, ısınmak istediği için ateş yaktığını söyledi.

Sağlık sorunları olduğu düşünülen M.A, sağlık ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı
Balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı
Balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı
Balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı
Balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı
Balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı
Balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balkonda ateş yakıp eşyalarını atan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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