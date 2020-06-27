Antalya'da balkonda mahsur kalan kadın ile kızını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bedriye Bozkurt, kendilerini kurtaran itfaiye ekibine "Oğullarım sizi işinizden alıkoyduk. Sizi yorduk. Kusura bakmayın." dedi.

Antalya 'da kapı kolunun kırılması sonucu evlerinin balkonunda mahsur kalan kadın ile kızını itfaiye ekibi kurtardı.

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı