Antalya'da balkonda mahsur kalan kadın ile kızını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Antalya'da kapı kolunun kırılması sonucu evlerinin balkonunda mahsur kalan kadın ile kızını itfaiye ekibi kurtardı.
Bedriye (90) ile kızı Asuman Bozkurt (65), Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki apartmanın üçüncü katında bulunan evlerinin balkonuna çıktı.
Kapatmak istedikleri kapının kolunun kırılması üzerine balkonda mahsur kalan anne ve kızı, komşularından yardım istedi.
Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibi, yaşlı kadının evinin balkonuna merdiven uzatarak içeri girdi. Balkonun kapısı açılarak anne ve kızı kurtarıldı.
Bedriye Bozkurt, kendilerini kurtaran itfaiye ekibine "Oğullarım sizi işinizden alıkoyduk. Sizi yorduk. Kusura bakmayın." dedi.