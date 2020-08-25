Antalya'da balkonda oturan kadına 3 bıçak darbesi - Son Dakika

- Antalya'da balkonda oturan kadına 3 bıçak darbesi

Kız kardeşinin iş yerinin balkonunda oturan kadın, bir kişi tarafından 3 bıçak darbesiyle yaralandı

ANTALYA - Antalya'da bir kişi, kız kardeşinin iş yerinin balkonunda oturan kadını 3 yerinden bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 451 Sokak üzerindeki bir güzellik salonunun balkonunda meydana geldi. İddiaya göre iş yerinin önüne otomobiliyle gelen S.T, balkonda masada oturan Ş.N'yi boyun ve karın bölgesinden 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Olayı engellemeye çalışan kız kardeş Ş.N, ile bir o anda orada bulunan kıza da bıçak sallayan saldırgan olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan abla Ş.N'yi bir vatandaş otomobiliyle yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olaya tanık olan çalışan ve müşteri genç kız büyük korku yaşadı. Ablasını kanlar içinde hastaneye ulaştıran Ş.N, üzerindeki kanlı kıyafetiyle iş yerine geldi. Kıyafetlerini değiştiren kardeş yeniden hastaneye döndü. Balkonda ise yaralanan abla Ş.N'nin gözlüğü ve terliği kaldı. Polis görgü tanıklarının ifadesi ile belirlediği şüpheli S.T'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan kadının ameliyata alındığı öğrenildi.

"Kiracımın kız kardeşini bıçaklamış"

Çığlık sesleri üzerine iş yerine gelen Mustafa Kozak, "Çığlık sesini kızım sandım. Kızımda o esnada olay yerindeydi. Hemen koştum geldim, benim kiracının kız kardeşi bıçaklamış. Bıçaklama anında kızım yanındaymış hatta benim kızım,' dur abi ne yapıyorsun demiş'. Kızım balkondan atlayıp kaçmış, kiracım olan kardeşi ona müdahale ederken ona da saldırıda bulunmuş. Kadın kendisini dükkana kapatıyor kurtuluyor. Sonra giderken de şahıs,'bu daha bitmedi' deyip arabayla uzaklaşmış."dedi.