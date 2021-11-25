Antalya'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairede ikamet eden ailenin 4 yaşındaki çocuğu Kayra Durmaz, balkondan düştü.
İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayra, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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