Eşinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardında Serik Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Büyükcansız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Serik Merkez Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Büyükcansız (29), saat 04.00 sıralarında oturduğu 1. kattaki dairenin balkonuna çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düşen Büyükcansız ağır yaralandı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da balkondan düşen kişi öldü - Son Dakika

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