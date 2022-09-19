Aynı binada oturan Güngör Şenkay da yalnız yaşayan kadının sürekli çevreyi rahatsız ettiğini, etrafına zarar verdiğini, daha önce de kadını şikayet ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da bir kadın eşyaları balkondan attıktan sonra evini yaktı - Son Dakika

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