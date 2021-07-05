Üye Girişi
Antalya'da balon balığı alımları başladı - Son Dakika

Antalya'da balon balığı alımları başladı

05.07.2021 20:07
Antalya'da balon balığı alımları başladı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi, Aslan Balığının Tüketime Kazandırılması" projesi kapsamında Antalya'da balon balığı alımları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi, Aslan Balığının Tüketime Kazandırılması" projesi kapsamında Antalya'da balon balığı alımları başladı.

Antalya Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan ve çok sayıda balıkçı katıldı.

Atalay, törendeki konuşmasında, balon balığının Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla ülkede olduğu gibi bütün Akdeniz'de istilacı hale geldiğini söyledi.

Balon balığının Akdeniz'i vatanı gibi görüp yaşamaya başladığını belirten Atalay, "Denizlerimizde balon balığının birkaç türü zaten vardı ama şimdi bu sayı 8'e çıktı. Geçen sene bu türle mücadele kapsamında bir kampanya başlattık. Benekli balon balığını getiren balıkçılarımıza balık başına 5 lira destekleme ödemiştik." dedi.

Bu pilot çalışmanın hem balıkçılar hem de kamuoyunda büyük beğeni gördüğünü vurgulayan Atalay, bunun üzerine kampanyayı genişlettiklerini anlattı.

"Balon balığının bu sene hem bütçesini hem de alım miktarını arttırdık"

Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığıyla ilgili projeye bütçe ayırmaya karar verdiğini dile getiren Atalay, şöyle devam etti:

"Balon balığının bu sene hem bütçesini hem de alım miktarını arttırdık. Geçen sene tek tür aldığımız balon balıklarının bu sene bütün balon balıkları türlerini kapsayacak hale getirdik. Bu sayede balon balığı avlayan Akdeniz'de bulunan balıkçılarımıza bir yılda 5 milyon lira destek vermiş olacağız. Bu sene 5,5 milyon balon balığı alacağız ve bertaraf edeceğiz. Bunların anaç balık olduğunu düşününce önümüzdeki senenin on milyonlarca balon balığını öldürmüş veya denizlerimizden çekmiş olacağız."

Aslan balığının da balon balığı kadar tehlikeli bir tür olduğunu belirten Atalay, aslan balığı dikenlerine dokunulmasının zararlı olduğu ama dikenlerinin kesilmesiyle yiyecek olarak tüketilebildiğini bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise balıkçıların balon balığını denizlerden temizleyip, diğer balık ve canlılar için daha güvenli bir hale getireceğine inandıklarını ifade etti.

Konuşmalardan sonra 30 bin balık yavrusu denize bırakılırken, balon balığından yapılan aksesuar ve çanta tanıtıldı.

Ayrıca programa katılanlara temizlenmiş aslan balığı ikram edildi.

Balon Balığı, Balıkçılık, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da balon balığı alımları başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi 20:16 Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek 19:47 Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak 19:36 Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu 19:27 Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı 19:01 Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı 18:06 Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı         
20:28
Aşırı kilo alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi Aşırı kilo alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi         
20:01
Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki para olayı çözebilir Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki para olayı çözebilir         
19:46
La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor         
19:33
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı         
19:09
Metropoll'den gündeme damga vuracak Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor         
16:11
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 20:41:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da balon balığı alımları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement