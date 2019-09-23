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Antalya'da baltalı gaspçı yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 91 yaşındaki yaşlı kadını balta ile yaralayarak kolundaki bilezik, parmağındaki yüzük ve bir miktar parasını alan gaspçı, Isparta'da yol uygulamasında yakalandı.

Antalya'da baltalı gaspçı yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 91 yaşındaki yaşlı kadını balta ile yaralayarak kolundaki bilezik, parmağındaki yüzük ve bir miktar parasını alan gaspçı, Isparta'da yol uygulamasında yakalandı.


Kumluca ilçesinde 5 gün önce evinin arka bölümünde deponun yanındaki tavuklarına yem vermek isteyen 91 yaşındaki Zeynep Çıldır, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Çıldır'ın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine demir çubukla vuran saldırgan, yaşlı kadının kolundaki bileziği ve parmağındaki yüzüğü aldı. Kanlar içinde yerde kalan yaşlı kadın, yaklaşık 50 metre sürünerek yola çıktı. Bir gencin haber vermesiyle Zeynep Çıldır, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafatasında 3, kaburgasında 6 ve sağ omzunda kırık olan Çıldır, Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilçede ve kent merkezindeki 200'e yakın güvenlik kamerasını inceledi. 5 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli A.A. (51) Isparta'da yol uygulamasında bir yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen A.A.'nın ifadesini savcılığa vereceğini söylediği öğrenildi.


Öte yandan, zanlının 1 çocuk babası olduğu, Kumluca'daki olaydan 5 gün önce Kepez ilçesinde de bir kadının başına tüp ile vurup parmağındaki yüzüğünü aldığı belirlendi.


Zanlının, tecavüz ettiği bir kişiyi öldürmekten yattığı cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenildi.


A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Isparta, Kumluca, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:24 Kaynak: İHA
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