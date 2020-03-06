Antalya'da bandrolsüz kitap satan iş yerlerine operasyon düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da bandrolsüz kitap satan iş yerlerine operasyon düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da bandrolsüz kitap satan iş yerlerine operasyon düzenlendi

6 saat önce

Antalya'da bandrolsüz ya da usulsüz bandroller kullanılarak kitap satışı yapılan 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

Antalya'da bandrolsüz kitap satan iş yerlerine operasyon düzenlendi, System.String[]

Antalya'da bandrolsüz ya da usulsüz bandroller kullanılarak kitap satışı yapılan 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin çalışma yapıldı. İl genelinde Fikri ve Sınai hak mağduriyetlerinin önlenmesi, korsan yayıncılığın önüne geçilmesi amacıyla belirlenen kitapevlerine operasyon düzenlendi.

Varlık Mahallesi'nde S.K, Sinan Mahallesi'nde E.Y, Haşim İşcan Mahallesi'nde S.K ve Kışla Mahallesi'nde S.K'ye ait iş yerlerinde yapılan aramada, 119 bandrolsüz satışa sunulan kitap ile 37 usulsüz bandrol yapıştırılmış kitap ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Muhalafet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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