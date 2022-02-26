Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

26.02.2022 15:33
Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Son dakika habere göre Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu.

Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu.

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 816 sokakta bulunan 4 katlı binanın teras katında tek başına yaşayan banka güvenlik görevlisi Yasin Çakmak (46) bir anda fenalaştı.

Çakmak'ın yanında bulunan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Çakmak'ın cenazesi, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kız arkadaşı ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

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Güvenlik Görevlisi, Toros Dağları, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Antalya'da banka güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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