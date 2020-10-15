Antalya'da banka şube müdürünü darbettiği öne sürülen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest... - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir bankanın şube müdürünü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankanın şube müdürü S.Ç'yi, şubenin önünde darbettikten sonra kaçtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Alanya Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle yapılan çalışmayla H.Ş. Gazipaşa'da gözaltına alındı.

H.Ş'nin ifadesinde, banka müdürü S.Ç. ile yaklaşık 15 gün önce trafikte yol verme konusunda tartıştıklarını, sokakta gördüğünde bu nedenle darbettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazipaşa'da 12 Ekim'de sabah saatlerinde bir banka şubesinin müdürü S.Ç. darbedilmişti. Hastaneye kaldırılan S.Ç, polis verdiği ifadede, saldırının pos cihazı başvurusuna olumsuz yanıt verdikleri kişi tarafından yaptırıldığını iddia etmişti.