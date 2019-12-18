Antalya'da banka şubesine silahla giren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da banka şubesine silahla giren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Antalya'da banka şubesine silahla giren zanlı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Antalya'da girdiği banka şubesinin özel güvenlik görevlisini rehin almasıyla ilgili gözaltında bulunan zanlı, adliyeye getirildi.

Antalya'da banka şubesine silahla giren zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Antalya'da girdiği banka şubesinin özel güvenlik görevlisini rehin almasıyla ilgili gözaltında bulunan zanlı, adliyeye getirildi.

Özbekistan uyruklu J.O'nun, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

"Hürriyeti tahdit ve yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlının, emniyetteki ifadesinde olayın detaylarını anlattığı öğrenildi.

Ülkesinde doktor olarak görev yaparken 1,5 yıl önce daha iyi bir yaşam hayaliyle Türkiye'ye gelerek Antalya'ya yerleştiğini belirten J.O, ifadesinde şunları kaydetti:

"Eşim ve iki çocuğumla mutlu bir hayat sürerken ticaret yapmak için dükkan almaya karar verdik. Emlakçı bana bir dükkan gösterdi. Anlaştık. Tapuda bana verilen dükkan arka sokaklarda küçük bir yer çıktı. 300 bin lira dolandırıldım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Dava açıldı ancak mahkeme, 'Tapu kayıtlarını internetten karşılaştırabilirdi. Burada bir dolandırma olayı yok' dedi. Sanık beraat etti. Eşimle aram bozuldu. Sesimi yetkililere duyurmak istedim. O dönem dükkan almak için sürekli işlem yaptığım ve emlakçıyla da daha önce gittiğim banka şubesinde bu eylemi yapmaya karar verdim. Kimseye zarar vermek istemedim."

Öte yandan J.O'nun, rehin aldığı güvenlik görevlisine beline sardığı kablo, pil, bantlarla yaptığı sahte bomba düzeneğini göstererek, "Sana zarar vermeyeceğim. Dolandırıldım. Sesimi duyurmak için bu eylemi yapıyorum" yazılı not verdiği öğrenildi.

Bunun üzerine güvenlik görevlisinin "Müşteri ve personeli dışarıya çıkartalım. Ben sana yardımcı olacağım." dediği belirtildi.

Zanlının, çıkan personelin biriyle polise ulaştırılması için üzerinde kimseye zarar vermeyeceğini belirten bir not gönderdiği ifade edildi.

Olaya ilişkin güvenlik görevlisi ve banka yetkililerinin zanlıdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçmiş, bankanın güvenlik görevlisini rehin alan J.O, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Özbekistan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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