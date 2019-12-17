Antalya'da bankada soygun girişimi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da bankada soygun girişimi (1) - Son Dakika

Antalya'da bankada soygun girişimi (1)

6 saat önce

ANTALYA'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu.

Antalya'da bankada soygun girişimi (1), System.String[]

ANTALYA'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerdeki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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