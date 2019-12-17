Antalya'da bankada soygun girişimi (1) - Son Dakika

Antalya'da bankada soygun girişimi (1)
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ANTALYA'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
ANTALYA'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerdeki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.
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