Antalya'da bankada soygun girişimi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da bankada soygun girişimi (2) - Son Dakika

Antalya'da bankada soygun girişimi (2)

6 saat önce

ANTALYA'da, banka şubesine silahla giren Kırgızistan uyruklu, güvenlik personeli ve çaycıyı rehin aldı.

Antalya'da bankada soygun girişimi (2), System.String[]
ANTALYA'da, banka şubesine silahla giren Kırgızistan uyruklu, güvenlik personeli ve çaycıyı rehin aldı. Silahlı kişiyi etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis, olay yerine sevk edildi. Özel Harekat ekipleri, operasyona hazırlanırken, silahlı kişi, ikna edilmeye çalışılıyor.

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, özel banka şubesine, saat 09.30 sıralarında gelen kişi, silahını çıkararak, banka güvenlik görevlisini rehin aldı. Vücuduna koli bandı sarılı halde banka şubesine giren kişi, "Üzerimde bomba var, herkes dışarı çıksın" dedi. Personelin banka şubesini boşaltmasının ardından içeride silahlı kişi, güvenlik görevlisi ile çaycı dışında kimse kalmadı. Silahlı kişi, çalışanların dışarı çıkmasının ardından şubenin kapısını kilitledi. Silahlı kişi, bir süre sonra özel güvenlik görevlisinin de silahını eline aldı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek, ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Polisin geldiğini gören silahlı kişi, rehin aldığı 2 kişiyle birlikte banka şubesinin üst katına çıktı.

GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bir süre sonra banka şubesinden giren 2 polis, silahlı kişiyi ikna etmek için konuşma yapmaya başladı. Kırgız olduğu öğrenilen silahlı kişi, polise, "Benim her şeyimi elimden aldılar, yetkili biriyle görüşmek istiyorum" dedi.

Banka şubesi çalışanları, olay anında çok korktuklarını belirtti. Sadece cep telefonlarını alarak şubeden çıktıklarını belirten çalışanlar, başka bir şey alamadıklarını söyledi.

Polis, silahlı kişiyi ikna çalışmalarını sürdürüyor.


- Girdi
Kırgızistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:01 Kaynak: DHA
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