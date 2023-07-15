Antalya'da Bir Kişi Bankın Üzerinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Bir Kişi Bankın Üzerinde Ölü Bulundu

15.07.2023 18:09

Antalya'da Muharrem Nadi Baran, Atatürk Devlet Hastanesi acil girişinin yan tarafındaki bankın üzerinde ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Baran'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Antalya'da hastane duvarının önündeki bankta bir kişi ölü bulundu. 65 yaşındaki adamın 6 saat önce öldüğü ortaya çıktı.

Antalya'da Bankın Üzerinde Ölü Bulundu

HERKES UYUDUĞUNU SANDI

Olay, saat 14.30 sırasında Üçgen Mahallesi Anafartalar Caddesi, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis girişinin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşayan 65 yaşındaki Muharrem Nadi Baran, sabah saatlerinde bankta uyumaya başladı. Her zamanki gibi bankta uyuduğu zannedilen Baran'ın yanına kimse yanaşmadı.

Antalya'da Bankın Üzerinde Ölü Bulundu

ÖLDÜĞÜ SAATLER SONRA ANLAŞILDI

6 saat geçmesine ve havanın ısınmasına rağmen banktan kalkmayan yaşlı adamı tanıyan kişiler uyandırmaya çalıştı. Tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Baran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da Bankın Üzerinde Ölü Bulundu

SOKAKLARDA YAŞIYORMUŞ

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın evsiz ve sokaklarda yaşadığı öğrenildi.

Antalya'da Bankın Üzerinde Ölü Bulundu
Kaynak: DHA
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Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Muratpaşa, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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