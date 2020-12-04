Antalya'da banklar şeritlerle kapatıldı - Son Dakika

Antalya'da banklar şeritlerle kapatıldı

04.12.2020 14:27
Antalya'da banklar şeritlerle kapatıldı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Antalya'da yüzde 100 vaka artışı yaşandığını bildirmesinin ardından, kentin işlek meydan ve caddelerindeki banklar şeritlerle kapatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Antalya'da yüzde 100 vaka artışı yaşandığını bildirmesinin ardından, kentin işlek meydan ve caddelerindeki banklar şeritlerle kapatıldı. Kafe ve restoranlardan paket siparişle yiyecek alan vatandaşlar da yemeklerini ayakta yemek zorunda kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmeden sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor" dedi.

Paylaşımının devamında, illerdeki vaka artışına ve yoğun bakım doluluk oranlarına değinen Koca, şu ifadeleri kullandı: "Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70. Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır."

Bakan Koca'nın Antalya'daki yüzde 100 vaka artışını bildirmesinin ardından kentin meydan ve işlek yaya caddelerindeki banklar şeritlerle kapatıldı. Özellikle yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi ve Kaleiçi bölgesinde al-götür yöntemiyle siparişlerini alan vatandaşlar, yemeklerini ayakta yemek zorunda kaldı. Vatandaşlar alınan tedbirin doğru olduğu yönünde de görüş bildirdi.

"AYAKTA YEMEK ZOR OLUYOR"

Cafer Sönmez, alınan tedbirleri makul karşıladığını, vatandaşın da bazı konularda bilinçli olmadığını ifade etti.

Ayakta yemek yemenin zor olduğunu ifade eden Umut Kaygısız ise "Benim düşünceme göre çok geç alınmış bir tedbir. Vakalar ilk artmaya başladığında daha verimli tedbirler alınsaydı bence bu denli yükselmezdi, bu kadar insan sıkıntı çekmezdi" dedi.

Burcu Tokgöz de, "Şu an rezillik çekiyoruz. Sigara içemiyoruz, ona tamam ama yağmur altında yemek yemeye çalışıyoruz. Artışta bizim de eksilerimiz var" ifadelerini kullandı.

(Suat Metin - Akif Yılmaz/İHA)

Fahrettin Koca, Antalya, Hatay, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da banklar şeritlerle kapatıldı - Son Dakika


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