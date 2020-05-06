Antalya'da banklar

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında banklarda sosyal mesafe düzenlemesine gidildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, parklarda birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bank ve oturma alanları "sosyal mesafe" kuralına uygun olan yenileriyle değiştirilmeye başlandı.

Yeni tip banklara en fazla iki kişi oturabilecek. Banklar arasına birer metre mesafe bırakıldı. Çoklu oturma grupları yerine de sandalye ve tabure tipi, sadece bir kişinin oturabileceği banklar tercih edildi.



İlk çalışma, Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'ne açılan Üçkapılar'ın yanı başındaki parkta gerçekleştirildi. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, eski bankları söküp, yenilerinin montajını yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ümit Uysal, sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesinin ardından yaşlılar ve gençlere yönelik çalışma başlattıklarını belirtti.



Bu kapsamda özellikle yaşlıların oturma ihtiyacı duyacağı için bankları düzenlediklerini vurgulayan Uysal, sosyal mesafeye uygun bank üretimini atölyelerinde yaptıklarını kaydetti.