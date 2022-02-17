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Antalya'da barakada çıkan yangında emekli öğretmen öldü - Son Dakika

Antalya'da barakada çıkan yangında emekli öğretmen öldü

17.02.2022 16:48
Antalya'da barakada çıkan yangında emekli öğretmen öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde barakada çıkan yangında 89 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde barakada çıkan yangında 89 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Gebiz Mahallesi girişindeki arsada bulunan ve emekli öğretmen Necmettin Yıldıran'ın (89) yalnız yaşadığı tek odalı barakada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, içeride Yıldıran'ın cansız bedenini buldu.

İtfaiye erleri, yaşlı adamın barakada baktığı 2 köpek yavrusunu kurtardı.

Ölüm haberini alarak gelen Yıldıran'ın yakınları gözyaşı döktü, bazıları fenalık geçirdi.

Yıldıran'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarmalar, barakanın önünden ayrılmayan köpek yavrularını koruma altına aldı.

Yangının, yemek yapıldığı sırada odadaki yatak ve yorganların alev alması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Antalya'da barakada çıkan yangında emekli öğretmen öldü
Antalya'da barakada çıkan yangında emekli öğretmen öldü
Antalya'da barakada çıkan yangında emekli öğretmen öldü

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İtfaiye, Antalya, Yangın, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da barakada çıkan yangında emekli öğretmen öldü - Son Dakika


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