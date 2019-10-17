Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Barış Pınarı Harekatı" karşıtı paylaşımlara yönelik soruşturma
Son Dakika Güncel Antalya'da 'Barış Pınarı Harekatı' karşıtı paylaşımlara yönelik soruşturma

Antalya'da "Barış Pınarı Harekatı" karşıtı paylaşımlara yönelik soruşturma

1 saat önce

Antalya'da Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 43 kişi kişi hakkında soruşturma başlatıldı, gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'da

Antalya'da Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 43 kişi kişi hakkında soruşturma başlatıldı, gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" karşıtı sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle 43 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından, 4'ü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli tutuklandı.

Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:48 Kaynak: AA
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