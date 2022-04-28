Antalya'da bariyere çarpan taksinin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Antalya'da bariyere çarpan taksinin sürücüsü öldü

28.04.2022 11:29
Antalya'da bariyere çarpan taksinin sürücüsü öldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bariyere çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bariyere çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ertem Istıl'ın (23) kullandığı 07 T 1578 plakalı taksi, Sarısu Mahallesi Akdeniz Bulvarı'ndaki bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Sağlık ekibi, Istıl'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazayı haber alarak gelen ölen gencin yakınları gözyaşı döktü.

Ertem Istıl'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

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Konyaaltı, Antalya, İtfaiye, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da bariyere çarpan taksinin sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da bariyere çarpan taksinin sürücüsü öldü - Son Dakika
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