Başıboş gezen ata çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddede başıboş gezen iki attan birine otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, at telef oldu.

Mehmet Acar idaresindeki 07 CVF 33 plakalı otomobil, Uzunoluk Mahallesi Burdur Caddesi'nde ters yönde koşan iki attan birine çarptı.

Kazada araçta sıkışarak yaralanan Acar, 112 Acil Servis ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesine götürüldü.

Telef olan at, iş makinesiyle kaldırıldı, yaralanan tay ise Korkuteli Belediyesi veteriner ekiplerince tedavi için götürüldü.

Bu arada, kaza anı görüntülere yansıdı.