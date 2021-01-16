Başıboş gezen ata çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Başıboş gezen ata çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

16.01.2021 00:41

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddede başıboş gezen iki attan birine otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, at telef oldu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddede başıboş gezen iki attan birine otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, at telef oldu.

Mehmet Acar idaresindeki 07 CVF 33 plakalı otomobil, Uzunoluk Mahallesi Burdur Caddesi'nde ters yönde koşan iki attan birine çarptı.

Kazada araçta sıkışarak yaralanan Acar, 112 Acil Servis ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesine götürüldü.

Telef olan at, iş makinesiyle kaldırıldı, yaralanan tay ise Korkuteli Belediyesi veteriner ekiplerince tedavi için götürüldü.

Bu arada, kaza anı görüntülere yansıdı.

Başıboş gezen ata çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Başıboş gezen ata çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mehmet Acar, Korkuteli, Otomobil, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başıboş gezen ata çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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