Antalya'da başına aldığı darbeyle ağır yaralanan emlakçı hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da başına aldığı darbeyle ağır yaralanan emlakçı hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da başına aldığı darbeyle ağır yaralanan emlakçı hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'da, bir kişinin başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'da başına aldığı darbeyle ağır yaralanan emlakçı hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'da, bir kişinin başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, bir eğlence merkezinde korumalık yapan Ahmet K. ile Yusuf B, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde, emlakçı Tevfik Demir (49) ile tartışmaya başladı.

Darbedilen Demir, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Demir'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gözaltına alınan Ahmet K. ile Yusuf B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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