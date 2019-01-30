Son Dakika Haberleri: Antalya'da Başına Tahta Parçası Çarpan Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Başına Tahta Parçası Çarpan Kişi Hayatını Kaybetti

55 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortumdan bir gün önce şiddetli rüzgarın etkisiyle çatından kopan tahta parçasından yaralanan Şerife Yumşak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da Başına Tahta Parçası Çarpan Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde hortumdan bir gün önce şiddetli rüzgarın etkisiyle çatından kopan tahta parçasından yaralanan Şerife Yumşak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde, 23 Ocak'ta evinin çatısına çıkan 39 yaşındaki Şerife Yumşak, şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan tahta parçasının kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Kemer Devlet Hastanesine kaldırılan Yumşak, hastanenin hortumdan zarar görmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. 6 gün yoğun bakımda kalan Yumşak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yumşak'ın cenazesinin Konya'da defnedileceği belirtildi.

Kemer Kaymakamlığına vekaleten bakan Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şerife Yumşak'ın Kemer'de meydana gelen hortum olayından bir gün önce rüzgarın etkisiyle çatından kopan tahta parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralandığını ifade etti.

Olayın resmi kayıtlara başta afet sonucu yaralanma olarak geçmediğini söyleyen Köten, "Olaydan kişinin vefatıyla haberimiz oldu, kaza resmi kaynaklara iletilmemiş. Mahalle muhtarı bize ve resmi kaynaklara verdiği bilgide vefatın rüzgar kaynaklı olduğunu söyledi. Kişi yaralanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırılmış." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:29 Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Kemer, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketler, Patlıcan ve Biber Satmama Kararı Aldı Çocuklara Parkta "Öpüşelim mi" Deyip Cinsel İstismarda Bulunan Sapık Tutuklandı

Hortum Felaketinde Kaybolan Buse'nin Sosyal Medya Paylaşımı Yürek Burktu Meteorolojiden Kritik Uyarı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 23:24:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Başına Tahta Parçası Çarpan Kişi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]