Ağaca çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitirdi

Kaza, gece yarısı sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi 'nde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 77 ED 077 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak alev aldı. Araçtan çıkamayan sürücü yangında yaşamını yitirdi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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