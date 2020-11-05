Antalya'da batan tur teknesinde hayatını kaybeden turistin cenazesi morgdan alındı - Son Dakika

Antalya'da batan tur teknesinde hayatını kaybeden turistin cenazesi morgdan alındı

05.11.2020 13:45
Antalya'da batan tur teknesinde hayatını kaybeden turistin cenazesi morgdan alındı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren kişinin cenazesi, ülkesine gönderilmek üzere alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren kişinin cenazesi, ülkesine gönderilmek üzere alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda Rus turist Daniiar Mukhitov'un (37) otopsisi tamamlandı. Yapılan işlemlerin ardından Mukhitov'un cenazesi, özel bir firma tarafından Rusya'ya gönderilmek üzere alındı.

Alanya ilçesinde, içinde 5 kişilik mürettebat, 33 Rus turistin bulunduğu tur teknesi 3 Kasım'da, Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta batmış, sahil güvenlik ekiplerince 37 kişi kurtarılmış, bir kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında tekne kaptanı Ali K. ile 4 mürettebat gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 4 kişi salıverilmişti. Ali K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya Adli Tıp Kurumu, Antalya, Alanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da batan tur teknesinde hayatını kaybeden turistin cenazesi morgdan alındı - Son Dakika


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