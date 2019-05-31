Son Dakika Haberleri: Antalya'da bayramda en yüksek sıcaklık 27-29 derece
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Antalya'da bayramda en yüksek sıcaklık 27-29 derece

35 dakika önce

Meteorolojiden açıklanan bayram hava tahmin raporuna göre, bayram süresince Antalya'da en yüksek hava sıcaklıklarının 27-29 derece olması bekleniyor.

Antalya'da bayramda en yüksek sıcaklık 27-29 derece, System.String[]
Meteorolojiden açıklanan bayram hava tahmin raporuna göre, bayram süresince Antalya'da en yüksek hava sıcaklıklarının 27-29 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre yurt üzerinde etkili olan sıcak hava dalgasının bayram tatili süresince etkili olmaya devam edeceği, hava sıcaklıklarının Akdeniz bölgesi genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Açıklamada, "Bayram tatili süresince bölge genelinde yağış beklenmiyor. Bölgelerimizde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İl merkezlerimizde arefe ve bayram süresince beklenen en yüksek hava sıcaklarının ise 27-29 derece olması bekleniyor" denildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:06 Kaynak: İHA
Akdeniz, Antalya, Güncel
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