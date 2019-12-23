Antalya'da beden eğitimi öğretmeni, trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika

Antalya'da trafikte tartıştığı sürücünün bıçakla yaraladığı beden eğitimi öğretmeni hastaneye kaldırıldı.

Bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Turgay Ekici, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nda, plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsüyle "yol verme meselesi" yüzünden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, Ekici'yi bıçakla karnından yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Ekici, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.