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Antalya'da beklenen yağış başladı - Son Dakika

Antalya'da beklenen yağış başladı

07.08.2021 10:43
Antalya'da beklenen yağış başladı, System.String[]

ORMAN yangınlarıyla günlerdir mücadele edilen Antalya'da, kent merkezinde sağanak etkili oldu.

ORMAN yangınlarıyla günlerdir mücadele edilen Antalya'da, kent merkezinde sağanak etkili oldu. Şiddetli yağışların, öğleden sonra Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Antalya'da kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. İşe giderken yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığındı. Meteoroloji'nin uyarısını dikkate alıp, dışarı hazırlıklı çıkanlar da yollarda şemsiyeleriyle yürüdü. Antalyalılar, orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede yağmura sevindiklerini söyledi.Meteoroloji'nin tahminine göre sağanak, il merkezinde aralıklarla etkili olacak. Yağış, öğleden sonra Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde; akşam saatlerinde ise Alanya'da etkisini sürdürecek.


Antalya'da beklenen yağış başladı
Antalya'da beklenen yağış başladı
Antalya'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji, Gündoğmuş, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da beklenen yağış başladı - Son Dakika


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