Antalya'da belediye çalışanının öldürülmesi davasında karar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da belediye çalışanının öldürülmesi davasında karar - Son Dakika

Antalya'da belediye çalışanının öldürülmesi davasında karar

6 saat önce

Antalya'da belediye çalışanı Halit Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 tutuklu sanıktan birine 25 yıl, diğerine 17 yıl hapis cezası verildi, tutuksuz sanık ise beraat etti.

Antalya'da belediye çalışanının öldürülmesi davasında karar, System.String[]

Antalya'da belediye çalışanı Halit Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 tutuklu sanıktan birine 25 yıl, diğerine 17 yıl hapis cezası verildi, tutuksuz sanık ise beraat etti.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammet Yavuz ile Şükrullah Taş, tutuksuz sanık Zülfiye Taş, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunmalarını yapan tutuklu sanıklar Yavuz ve Taş, yaşanan olaydan dolayı pişman olduklarını ve takdiri mahkemeye bıraktıklarını söyledi.

Tutuksuz sanık Zülfiye Yavuz ise Halit Yılmaz öldürüldüğünde evde olmadığını, öldürüldüğünü ise polislerden duyduğunu ileri sürerek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şükrullah Taş'a, "kasten öldürme" suçundan iyi hal hükümlerini uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi. Sanık Muhammet Yavuz'a "kasten öldürme" suçuna haksız tahrik hükümlerini uygulayarak 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanık Zülfiye Taş hakkında ise beraat kararı verildi.

Korkuteli ilçesinde Muratpaşa Belediyesi çalışanı Halit Yılmaz'ın (50) cesedi, 24 Mayıs 2019'da elleri ve ayakları domuz bağıyla bağlanmış, yol kenarına atılı olarak bulunmuştu. Olayla ilgili Muhammet, eşi Zülfiye Yavuz ve Şükrullah Taş tutuklanmıştı.

Halit Yılmaz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan: Göztepe maçı için Tahkim Kurulu'na gideceğiz
Uygur Türkleri'nin koronavirüs endişesi: Toplu yaşam salgın riskini ortaya çıkarıyor Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı: Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum BEYOĞLU'NDA MİDYE ISMARLAMA TARTIŞMASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:23:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da belediye çalışanının öldürülmesi davasında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]