Antalya'da belediye çalışanları ve ziyaretçiler için "ozon odası" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da belediye çalışanları ve ziyaretçiler için 'ozon odası' kuruldu - Son Dakika

Antalya'da belediye çalışanları ve ziyaretçiler için "ozon odası" kuruldu

6 saat önce

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde belediye çalışanları ve ziyaretçilerin dezenfekte edilmesi için "ozon odası" kuruldu.

Antalya'da belediye çalışanları ve ziyaretçiler için

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde belediye çalışanları ve ziyaretçilerin dezenfekte edilmesi için "ozon odası" kuruldu.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında, belediye ana hizmet binası girişini tek noktaya düşürdü, girişe virüsten yüzde 100 dezenfektasyon sağladığı belirtilen "ozon odası" oluşturdu.

Çalışanlar ve belediyeye gelen ziyaretçiler, ozon odasına girip dezenfekte olduktan sonra binaya geçiş yapabiliyor. Odada kullanılan ozon buharının 720 vatlık güçle salındığı ve yüzeylerde yüzde 100 dezenfekte etkisine sahip olduğu, solunmasının kişiye olumsuz bir etkisinin olmadığı belirtildi.

İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, 65 yaş ve üzeri, engelli, kronik hastalığı bulunan, bakıma muhtaç olanların her türlü ihtiyacını karşılamak için çalışma yaptıklarını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağını hatırlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı olan komşularımız, Turunç Masası'ndan 444 80 07 numaralı telefona taleplerini iletsinler. Ayrıca, imar durumu, rayiç bedel, vergi borcu sorgulama ve ödeme, çevreci komşu kart bakiye görüntüleme, satın alma görüntüleme ve teklif verme, evrak doğrulama ve Turunç Masa başvuru ve sorgulamalarını belediyemizin web sitesi, akıllı telefonlar için mobil uygulaması ve e-devlet üzerinden, evinizden çıkmadan yapabilirsiniz."

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:52 Kaynak: AA

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