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Antalya'da belediyeler çevre için buluştu

4 saat önce

Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan büyükşehir belediyeleri, Antalya'da düzenlenen proje kapsamında bir araya gelerek, deniz ve kıyıların korunmasına yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

Antalya'da belediyeler çevre için buluştu, System.String[]

Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan büyükşehir belediyeleri, Antalya'da düzenlenen proje kapsamında bir araya gelerek, deniz ve kıyıların korunmasına yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Antalya'nın Deniz ve Kıyılarının İklim Degˆis¸ikligˆine Adaptasyonu" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında, kentin deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisinin hazırlanması, turizm, balıkçılık, biyolojik çeşitlilik, tarihi ve doğal mirasın korunması gibi konular belirlenerek, protokol hazırlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, Balıkesir, Adana, Aydın, Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden de temsilciler yer aldı.

Protokol kapsamında 11 belediyede iklim değişikliği ile ilgili daire başkanlığı, şube müdürlüğü veya koordinasyon merkezi kurulacak.

Akdeniz, Antalya, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:50 Kaynak: AA
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