Antalya'da belediyelerin maske üretim ve dağıtımı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da belediyelerin maske üretim ve dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Antalya'da belediyelerin maske üretim ve dağıtımı sürüyor

6 saat önce

Antalya'da merkez ilçe belediyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske üretim ve dağıtımı devam ediyor.

Antalya'da belediyelerin maske üretim ve dağıtımı sürüyor, System.String[]

Antalya'da merkez ilçe belediyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske üretim ve dağıtımı devam ediyor.

Kepez Belediyesince ilçedeki AKMEK kurs merkezlerinde Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi gönüllerinin desteğiyle günlük 3 bin olan maske üretimi, yapılan çalışmalarla 8 binin üzerine çıkarıldı.

Gönüllülerce dikilen maskeler, Belediye Sağlık Merkezinde üretilen dezenfektanla steril hale getirilip paketlendikten sonra vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, zor günlerin birlikte aşılacağını belirterek, " 22 Mart'tan bu yana maske üretimine gece gündüz devam eden meslek edindirme kurslarımız olan, AKMEK'in idarecilerine, öğretmenlerine, kursiyerlerine ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezimizin gönüllülerine çok teşekkür ederim." dedi.

Muratpaşa'da maske dağıtımları sürüyor

Muratpaşa Belediyesinde ise 250 kişilik ekip, evlere maske dağıtıyor.

Pamuklu kumaştan, yıkanabilir olarak üretilen maskeler, üçerli paketler halinde yapılan dağıtımlar kapsamında Soğuksu, Meltem ve Bayandır mahallelerindeki vatandaşlara dağıtıldı. İçerisinde maske ve kullanma talimatı yer alan paketler teslim edilirken, apartmanlara da "evde kal" çağrısının yer aldığı yapıştırmalar bırakıldı.

Konyaaltı'nda mobil maske dağıtım araçları oluşturuldu

Konyaaltı Belediyesince bankamatik, market ve mahalle muhtarlıkların önlerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Belediye ekiplerince yapılan çalışmayla tek noktadan giriş yapılan semt pazarlarında da sosyal mesafeyi gösteren işaretlemeler yapıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "mobil maske dağıtım aracı" uygulamasına başladıklarını, araçların her yere giderek ücretsiz maske dağıttığını kaydetti.

Konyaaltı, 22 Mart, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:28 Kaynak: AA

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