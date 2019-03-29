Son Dakika Haberleri: Antalya'da “Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi” konuşuldu

Antalya'da “Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi” konuşuldu

1 saat önce

Antalya İş İnsanları Derneği'nin davetlisi olarak gelen ABD Merkez Bankası Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz Antalya'da "Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Antalya'da “Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi” konuşuldu, System.String[]
Antalya İş İnsanları Derneği'nin davetlisi olarak gelen ABD Merkez Bankası Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz Antalya'da "Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi" konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22 

Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Antalya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun Firma Sahibi, Uyandığında Kameradan İş Yerinin Yandığını Görünce İtfaiyeyi Aradı DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 16:56:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da “Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi” konuşuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]