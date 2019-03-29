Antalya'da “Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi” konuşuldu
1 saat önce
Antalya İş İnsanları Derneği'nin davetlisi olarak gelen ABD Merkez Bankası Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz Antalya'da "Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi" konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Antalya İş İnsanları Derneği'nin davetlisi olarak gelen ABD Merkez Bankası Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz Antalya'da "Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi" konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22
Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu
ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun
Firma Sahibi, Uyandığında Kameradan İş Yerinin Yandığını Görünce İtfaiyeyi Aradı
DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar