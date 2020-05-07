Antalya'da berber ve kuaför dükkanlarına dezenfekte işlemi - Son Dakika

Antalya'da berber ve kuaför dükkanlarına dezenfekte işlemi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte ediyor ve maske ihtiyaçlarını karşılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaför dükkanlarını Büyükşehir Belediyesi olarak dezenfekte edeceklerini, maske ihtiyaçlarını karşılayacakları belirtmişti. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri, Antalya'daki berber ve kuaförleri dezenfekte etmeye başladı.

Kepez ilçesinden başlayan dezenfeksiyon çalışmalarını takip eden Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek, "Bu zorlu süreci birlikte aşacağız" dedi. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla günde 30 bin maske üretebildiğini belirterek bu maskeleri odalar aracılığıyla kuaför ve berberlere ulaştıracaklarını söyledi.