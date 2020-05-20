Antalya'da berberlerin çalışma saatleri uzatıldı - Son Dakika

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde yoğunluk oluşmasının önüne geçebilmek için kentte bulunan tüm berberlerin 08: 00-24: 00 saatleri arasında hizmet verebileceğini söyledi.



Korona virüs (covid-19) nedeniyle bir süre kapalı kalan berber ve kuaförlerin, 11 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatleri arasında açılmalarına izin verilmişti. Ramazan Bayramı öncesinde berberlerin çalışma saatleriyle ilgili yeni bir karar alındı.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bayram öncesi oluşan yoğunluk nedeniyle 20-21-22 Mayıs tarihlerinde kentte bulunan tüm berberlerin, 08: 00-24: 00 saatleri arasında hizmet verebileceğini açıkladı.



Karaloğlu, "Şimdiden berber esnafımızın bayramını tebrik eder, hayırlı kazançlar dilerim" dedi. - ANTALYA