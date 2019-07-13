Son Dakika Haberleri: Antalya'da beş yıldızlı otelde yangın
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Antalya'da beş yıldızlı otelde yangın

40 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki otelde çıkan yangın söndürüldü.

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Antalya'nın Alanya ilçesindeki otelde çıkan yangın söndürüldü.
Türkler Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Oteli saran dumanlar, tatilcilere kısa süreli panik yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya, İtfaiye, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:19 Kaynak: AA
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