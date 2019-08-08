Son Dakika Haberleri: Antalya'da beş yıldızlı otellerin ismiyle dolandırıcılık
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da beş yıldızlı otellerin ismiyle dolandırıcılık

1 saat önce

Antalya'da beş yıldızlı otellerin isimleriyle açtıkları sahte internet sitelerinde dolandırıcılık yaptığı önü sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Antalya'da beş yıldızlı otellerin ismiyle dolandırıcılık, System.String[]
Antalya'da beş yıldızlı otellerin isimleriyle açtıkları sahte internet sitelerinde dolandırıcılık yaptığı önü sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kullandıkları beş yıldızlı otellerin isimleriyle internetten sahte siteler kurdukları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin rezervasyon adı altında tatile çıkmayı düşünenlerden aldıkları paraları yatırdıkları hesabı tespit etti.
Bunun üzerine kimlikleri belirlenen Z.A, A.Ç. N.A. G.S. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların iş, ev ve üst aramasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.A, A.Ç. ve N.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması hediye edildi!
Antalya, Burdur ve Isparta ' da hissedilen bir deprem meydana geldi Bıçaklanan hamile kadın ilk olarak bebeğini sordu Silahlı genç annesinin ihbarıyla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:44:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da beş yıldızlı otellerin ismiyle dolandırıcılık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]