Son Dakika Haberleri: Antalya'da 'bestel' sezonu açıldı
Son Dakika Güncel Antalya'da 'bestel' sezonu açıldı

Antalya'da 'bestel' sezonu açıldı

27 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde kadınlar, ilçenin yöresel tadı olarak bilinen 'bestel' yapımına başladı.

Antalya'da 'bestel' sezonu açıldı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde kadınlar, ilçenin yöresel tadı olarak bilinen 'bestel' yapımına başladı.


Kış mevsiminin yaklaşmasıyla, Serikli kadınlar kış hazırlıklarına başladı. Dalından toplanan incirleri özenle kurutan kadınlar, kuruttukları incirleri ilçenin yöresel tadı olan 'bestel' hazırlamak için tencere ve kazanlarda kaynatıyor. Bestel, hem kahvaltılarda tüketilirken, gelen konuklara tatlı olarak da ikram ediliyor. - ANTALYA

Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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