Antalya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Antalya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü

20.04.2022 16:14
Antalya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Y.A'nın (26) kullandığı 42 ALB 316 plakalı beton mikseri, Yeşilöz Mahallesi D-400 kara yolu kenarında bekleyen Ömer Çelik'e (26) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çelik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Alanya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Beton mikserinin sürücüsü, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Antalya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü
Antalya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü

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Beton Mikseri, Ömer Çelik, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü - Son Dakika


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