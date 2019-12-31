Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları hastalara umut oldu - Son Dakika
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Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları hastalara umut oldu

6 saat önce

Antalya'da geçirdiği beyin kanaması rahatsızlığı sonucu beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan böbrekleri, karaciğeri ve korneaları Antalya ile Bursa'daki hastalara nakledildi.

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları hastalara umut oldu, System.String[]

Antalya'da geçirdiği beyin kanaması rahatsızlığı sonucu beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan böbrekleri, karaciğeri ve korneaları Antalya ile Bursa'daki hastalara nakledildi.

Muratpaşa ilçesindeki evinde 26 Aralık'ta beyin kanaması geçiren 55 yaşındaki Aysel Hızlan Çığ, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Çığ'ın ailesi tarafından tüm organları bağışlandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla kadının böbrekleri, karaciğeri ve korneaları alındı. Çığ'ın bir böbreği Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki bir hastaya, diğer böbreği ile karaciğeri ve korneaları ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde uygun hastalara nakledildi.

Bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan kadının eşi Rıfat Çığ, AA muhabirine, eşinin neşeli bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

Eşini kaybettiği için üzgün olduğunu ifade eden Çığ, "Aysel'in organları başka vücutlarda yaşayacağı için mutluyuz. Yüzü de dahil tüm organlarını bağışladık. Bunlar içerisinden kullanılabilecek olanları alındı. Eşimi kaybettik ama organları başka hastalara umut oldu. Organ bağışı konusunda eşim de duyarlı bir insandı. Organlarının bağışlandığını, başka insanların hayatını kurtardığını bilseydi o da çok sevinirdi." diye konuştu.

Çığ, eşinin cenazesinin yarın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Armutalan Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası toprağa verileceğini aktardı.

Antalya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:48 Kaynak: AA
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