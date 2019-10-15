Antalya'da bıçaklı gasp iddiası
7 dakika önce
Antalya'da bir kişinin cep telefonunun bıçak zoruyla gasbedildiği iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:30 Kaynak: AA
Antalya'da bir kişinin cep telefonunun bıçak zoruyla gasbedildiği iddia edildi.
Emekli Mehmet Ali D. (63), Muratpaşa ilçesi Serdengeçti Parkı'nda bir kişinin kendisine bıçak çekerek 20 lira istediğini, parasının olmadığını söyleyince şüphelinin cep telefonunu gasbettiğini öne sürdü.
Polis ekipleri, eşkal doğrultusunda çalışma başlattı.
İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş (2) Denizde boğulma tehlikesi geçiren Norveçli turist, hastanede öldü Fransa ile Türkiye arasında diplomasi trafiği! Erdoğan ve Akar'dan kritik görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon konuşmasını anlatan Demet Akalın: Markete gitmeme çok şaşırdı