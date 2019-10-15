Son Dakika Haberleri: Antalya'da bıçaklı gasp iddiası
Son Dakika Güncel Antalya'da bıçaklı gasp iddiası

Antalya'da bıçaklı gasp iddiası

7 dakika önce

Antalya'da bir kişinin cep telefonunun bıçak zoruyla gasbedildiği iddia edildi.

Antalya'da bıçaklı gasp iddiası, System.String[]

Antalya'da bir kişinin cep telefonunun bıçak zoruyla gasbedildiği iddia edildi.

Emekli Mehmet Ali D. (63), Muratpaşa ilçesi Serdengeçti Parkı'nda bir kişinin kendisine bıçak çekerek 20 lira istediğini, parasının olmadığını söyleyince şüphelinin cep telefonunu gasbettiğini öne sürdü.

Polis ekipleri, eşkal doğrultusunda çalışma başlattı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş (2)
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Norveçli turist, hastanede öldü Fransa ile Türkiye arasında diplomasi trafiği! Erdoğan ve Akar'dan kritik görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon konuşmasını anlatan Demet Akalın: Markete gitmeme çok şaşırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:37:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da bıçaklı gasp iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]