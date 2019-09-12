Son Dakika Haberleri: Antalya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Antalya'da çıkan bıçaklı kavgada Azerbaycan uyruklu bir kişi yaralandı.

Antalya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'da çıkan bıçaklı kavgada Azerbaycan uyruklu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde Azerbaycan uyruklu Hacı Elbrus Hacılı ile kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Azerbaycan uyruklu vatandaş, kalçasından yaralandı.

112 Acil Servis ekibince, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

Bu arada, bıçaklama anı cep telefonuyla görüntülendi.

Azerbaycan, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğu konuştu: Başını 20 kez zemine vurdum, sebepsiz öldürmek istedim
Bacaklarını bağladığı kediyi kemerine takıp, otobüse bindi Görevden alınan HDP eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe'ye eşbaşkanlık soruşturması başlatıldı İstanbul Eminönü alt geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar yarı fiyatına satışa çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 00:28:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]