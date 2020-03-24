Antalya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Antalya'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Antalya'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir anda büyüyen kavganın taraflarını ayırdı.

Polisin, kavga sırasında pompalı av tüfeği kullanıldığı iddialarını araştırdığı sırada yeniden başlayan kargaşada iki kişi elinden bıçaklandı. Biber gazı kullanarak taraflara müdahale eden polis ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaralanan iki kişi ise ambulansla çevredeki hastanelere gönderildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muratpaşa, Antalya, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:58 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki         
17:13
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı         
17:11
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi         
17:04
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak         
16:56
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi         
16:26
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 04:26:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]