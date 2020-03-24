Antalya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir anda büyüyen kavganın taraflarını ayırdı.

Polisin, kavga sırasında pompalı av tüfeği kullanıldığı iddialarını araştırdığı sırada yeniden başlayan kargaşada iki kişi elinden bıçaklandı. Biber gazı kullanarak taraflara müdahale eden polis ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaralanan iki kişi ise ambulansla çevredeki hastanelere gönderildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.